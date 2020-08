Renda fixa ainda pode ser boa opção de investimento

As sucessivas reduções da taxa Selic, que agora está em 2% ao ano, têm preocupado os investidores de renda fixa. O que nem todos sabem é que ainda há boas opções de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) no mercado.

Além de ter CDBs de liquidez diária com uma das taxas mais competitivas do mercado para a reserva de emergência, o Banco RCI Brasil, braço financeiro das montadoras Renault e Nissan, ampliou o seu portfólio de investimentos e passou a contar com CDBs prefixados. Os novos produtos têm prazos de dois e três anos, com taxas de 5% e 6% ao ano, respectivamente.

Os CDBs prefixados têm a vantagem de o cliente saber qual será a rentabilidade anual e total do investimento, já que o índice de rendimento não está atrelado à taxa Selic. Segundo o diretor administrativo-financeiro do Banco RCI Brasil, Fabien Tournier, esses novos produtos de médio prazo são ideais para investidores que querem diversificar suas aplicações, mas desejam uma rentabilidade maior na renda fixa.

Tournier destaca que basta apenas R$ 50 para investir nos CDBs do Banco RCI Brasil. “Queremos que todos tenham a acesso a nossos produtos, que hoje rendem muito mais que a Poupança, o Tesouro Selic e outras opções do mercado”.

Em uma simulação, ao investir R$ 50 mil no CDB prefixado durante três anos (6% ao ano), o valor atingirá R$ 58.118,18, que significa uma rentabilidade 282% superior à da poupança, que atingirá um saldo de R$ 52.123,65. Na mesma simulação, um CDB pós-fixado com taxa de 100% do CDI totaliza R$ 52.468,82. Portanto, o rendimento do novo produto prefixado é muito superior às opções do mercado.

“Esse produto é adequado para qualquer tipo de investidor. Por fazer parte da renda fixa, ele é ideal tanto para perfis conservadores, quanto para os mais sofisticados que querem proteger seu patrimônio. Até os mais arrojados sabem que as economias ainda sofrerão sobressaltos, o que trará instabilidade no mercado de ações. Esses novos CDBs unem segurança e rentabilidade”.

Reserva de emergência

O Banco RCI Brasil conta em seu portfolio produtos ideias para a reserva de emergência, já que as taxas foram ampliadas e são algumas das melhores do mercado. Um dos destaques é o CDB escalonado, que tem liquidez diária. A taxa agora pode chegar até 124% do CDI. Esse produto permite que a rentabilidade do investimento aumente a cada três meses até o vencimento do prazo da aplicação, que é de dois anos. Como as taxas são escalonadas, começa com 104% do CDI, a rentabilidade acumulada será de aproximadamente 112% do CDI ao final do período.

Na opinião de Tournier, esse CDB é uma ótima opção para quem quer ter liquidez diária no seu investimento, mas acredita que não usará o recurso no curto prazo. “O valor fica disponível para eventuais emergências, mas, se permanecer aplicado até o vencimento, terá rentabilidade superior às aplicações de liquidez diária tradicionais”, detalha o executivo.

O CDB de liquidez diária tradicional também teve a sua taxa ampliada para 108% do CDI, uma das melhores taxas do mercado. “Esse produto é excelente para quem sabe que pode precisar do valor no curto prazo e ideal para despesa de emergência mais previsível”.

O Banco também aumentou as taxas dos CDBs com liquidez no vencimento, que é uma opção para quem não pretende resgatar os valores no curto prazo. A taxa do produto com prazo de um ano subiu para 112% do CDI. Já o CDB de dois anos, a taxa agora é de 114% do CDI. “Nesses investimentos, o cliente pode ganhar cashback para aplicações que ultrapassarem R$ 5 mil, sendo 0,5% para o CDB de um ano e 1% para o CDB de dois anos. Além disso, para todos os produtos, temos a ação indique e ganhe. O cliente do Banco RCI Brasil e o seu indicado podem ganhar quando o investimento ultrapassar o valor de R$ 5 mil na primeira aplicação. Ou seja, a rentabilidade pode ser ainda maior.”

Segurança e praticidade

Além de ter uma das taxas mais atrativas do mercado, os CDBs do Banco RCI Brasil têm um dos melhores ratings do País. Ao mesmo tempo, os valores são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

Para investir é muito fácil. O Banco RCI Brasil conta com o aplicativo CDB Banco RCI, disponíveis nas lojas App Store e Google Play, especialmente desenvolvido para as pessoas físicas acessarem o produto financeiro, o que garante uma experiência fácil e segura aos clientes.

Fora do Brasil, os produtos de depósito do RCI Bank and Services, controlador do Banco RCI Brasil, têm sucesso em países como Inglaterra, França, Áustria e Alemanha.