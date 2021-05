Renda. Casais com filho pequeno tiveram maior impacto na pandemia

A primeira edição do estudo Domestic View, recém-lançada pela multinacional Kantar, líder global em dados, insights e consultoria, indica que domicílios de casais com filhos pequenos ou monoparentais, representantes de 19% e 26% da população brasileira, respectivamente, foram os que mais sofreram financeiramente em 2020, durante a pandemia.

O levantamento mostra que esses lares têm a menor renda per capita e maior comprometimento do bolso, com gastos superando a renda em cerca de 20%. Os monoparentais passaram a gastar menos com habitação e mais com serviços públicos, enquanto os casais com crianças seguem a tendência inversa.

O Domestic View 2021 apresenta um levantamento bastante completo sobre as despesas que estão impactando o bolso durante a pandemia, incluindo alimentação, moradia, serviços públicos, higiene pessoal e limpeza. Revela ainda que 67% dos lares brasileiros estão endividados, e que esse número sobe para 69% se considerarmos somente as classes C e DE.

O estudo Kantar Domestic View entrevistou de maneira online 5.779 lares no final de 2020. A amostra representa 57 milhões de lares brasileiros.

