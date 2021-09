Renata Abreu recebe título de cidadã barbarense

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, visitou Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira, 24. Acompanhada pelo coordenador político, Adegas Júnior, a deputada reafirmou seu compromisso com a região, com o envio de recursos federais para as cidades paulistas e apoio na execução dos projetos dos gestores municipais.

Na Câmara Municipal de Santa Bárbara D’Oeste, recebeu o título de cidadã barbarense, oferecido pelo ex-vereador Celso Lucatti, além de participar de uma reunião com os vereadores das 9 cidades da região: Vereador Reinaldo Casimiro de Santa Bárbara d’Oeste, Vereadores Jorge do Banco, Dr. Washigton de Engenheiro Coelho, Vereador Pastor William de Iracemápolis, Vereador Alessandro de Rio Claro, Vereador João Antunes e a Vereadora Tatiane de Limeira, Vereador Leco Soares de Americana, Vereador Paulo Bichof de Nova Odessa, Vereador Flávio Xavier de Paulínia, Vereador Ademir Clemente de Nova Odessa.

Ainda, os suplentes do Podemos de Santa Bárbara Marcelo Cury, Dra. Germina Dottori e presidente do Podemos Mulher de Santa Bárbara d’Oeste, Samuel representando o Podemos Municipal e Abner Silva representando o Deputado Ataide Teruel.

Agradecemos a acolhida na Câmara Municipal, pelo presidente Joel Cardoso, Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste Jesus Fonseca e Felipe Corá, e o Vice-prefeito Felipe Sanches.

A deputada se comprometeu a apoiar implantação de uma clínica/escola para atender crianças autistas, uma reivindicação antiga dos parlamentares, encabeçado pelo vereador Leco Soares de Americana.