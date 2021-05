Relaxando a dois: Spa tem desconto pra namorados

São Paulo, maio de 2020 – Foi com o propósito de surpreender namorados e namoradas com puro bem-estar em um momento a dois muito especial que a maior rede de spas urbanos do Brasil, o Buddha Spa, elaborou a campanha do “Mês dos Namorados”. A promoção vai do dia 1º ao dia 31 de junho e oferece 15% de desconto em mais de 15 serviços da rede, como Day Spa Casal 3h ou 5h, Mini Day Spa Casal, Experiência Ayurveda, Ritual Zen (Relaxante 50’ + Reflexologia 30’ ou 45′), Amor Zen, Kit Óleos Essenciais, Despertar dos Sentidos, entre outras. Além disso, também estarão disponíveis os vouchers de “Vale Bem-Estar” de R$ 150, R$ 250, R$ 350 ou R$ 500.

Outra opção para presentear é a Linha Home da marca: produtos sensoriais para utilizar no conforto do próprio lar. São óleos essenciais e difusor para incluir na rotina e prolongar a sensação de bem-estar por mais tempo.

Esta promoção é válida apenas em compras realizadas no site da marca.

Site: buddhaspa.com.br

SOBRE O BUDDHA SPA

Rede de franquias de spas urbanos fundada em 2001 tem hoje 41 unidades em 9 cidades. Fundadores, Gustavo Albanesi e Jayme Santos, ambos são ex-executivos do mercado financeiro. Desde sua fundação, o Buddha Spa já realizou mais de 1 milhão de massagens. Atualmente, a rede realiza 500 tratamentos por dia e há mais de 30 terapias disponíveis para os clientes.