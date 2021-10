Relacionamento virtual é traição? Livro questiona

Assim como na vida real, os avanços sociais e filosóficos não enterraram as raízes patriarcais no enredo da obra Insídia, lançamento da escritora paulista Roseane Sousa. Jamile, passiva com a ausência do marido workaholic, procura na internet uma maneira de preencher o vazio provocado pela indiferença: tudo o que encontra é um abismo no qual se joga sem perceber.

Ao longo dos 12 capítulos da produção, a protagonista conhece João, um homem com quem se envolve emocionalmente a partir de um site de relacionamento. O que ela não espera é uma viagem surpresa organizada por Antônio capaz de resgatar o relacionamento com o marido. Sem perceber, a personagem entra em uma emboscada que custará algumas decisões para o próprio futuro.

Certa de que Antônio não se incomodaria em lhe dar o divórcio quando ela tivesse coragem suficiente para pedi-lo, surpreendeu-se por ele se adiantar afirmando que sabia de sua intenção e queria tentar consertar o que anos de preocupação com o trabalho tirou dos dois. Jamile sentiu-se massacrada pelo peso da culpa por sua relação extraconjugal… Naquele momento, percebeu que ainda queria salvar seu casamento. (Insídia, p. 100)

A procura da felicidade, entendida como satisfação dos prazeres imediatos, é a grande motivação dos personagens de Roseane Sousa. Jamile, Antônio e João levam o leitor a reflexões e questionamentos sobre o certo e o errado, o desejo e a razão, a sanidade e a loucura.

Sem romantizar o casamento nem a paixão, a obra mostra que o “felizes para sempre” é uma expectativa criada para aplacar a aparente monotonia da vida real. Além de Insídia, a escritora é autora de “Vaivéns da Alma” e “Sutilezas do Amor”, conto finalista de Prêmio Book Brasil 2020.

FICHA TÉCNICA:

Título: Insídia

Autora: Roseane Sousa

ISBN/ASIN: 978-65-00-29456-9

Páginas: 120

Formato: 14 x 21 cm

Preço: eBook: R$ 8,99

Preço físico: R$ 28,00

Link de venda: https://amzn.to/3CxOMcX

SOBRE A AUTORA: Roseane Sousa nasceu em Santo André, São Paulo. Graduada em Letras e pós-graduada em Revisão de Textos, publicou em 2019 o primeiro romance, “Vaivéns da Alma”. No ano seguinte, além de alguns contos selecionados para coletâneas, publicou Sutilezas do Amor, conto finalista de Prêmio Book Brasil 2020.