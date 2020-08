Registros de assédio caem 23% no app 99

O aplicativo de transporte 99 reduziu em 23% as ocorrências de assédio em sua plataforma, por milhão de corridas, no primeiro semestre de 2020. De acordo com a empresa, o resultado aconteceu após investimentos em inteligência artificial para facilitar denúncias e bloquear instantaneamente agressores, assim como em novas ferramentas focadas na segurança das mulheres.

Um dos destaques é o Rastreador de Comentários, um algoritmo da 99 contra o assédio sexual. A tecnologia vasculha avaliações de passageiras, passageiros e motoristas, identificando denúncias automaticamente. O sistema consegue ler os comentários deixados no app após o término das corridas e detectar uma série de palavras e contextos que possam estar relacionados a assédios. A iniciativa, que também contemplou a criação de um protocolo de atendimento humanizado, foi desenvolvida em parceria com a consultoria feminista Think Eva, um braço da organização Think Olga que desenvolve estratégias para promover igualdade de gênero.

“Com o Rastreador de Comentários, conseguimos priorizar melhor esses casos. Isso significa que acolhemos as vítimas mais rapidamente e tomamos medidas como o bloqueio dos agressores de forma imediata”, diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99. “Hoje, 80% das denúncias deixadas nos comentários são detectadas pela ferramenta.”

Gravação de Áudio, 99Mulher e Monitoramento de Corridas

No primeiro semestre, o aplicativo implementou ainda a opção de Gravação de Áudio disponível para 100% da plataforma. Os arquivos ficam armazenados no base de dados da empresa e podem ser usados como evidência em caso de conversas inadequadas.

Além disso, a empresa está lançando outras funcionalidades contra a violência sexual. Um deles é o 99Mulher, que está disponível em oito cidades e oferece a oportunidade das motoristas mulheres escolherem atender apenas a passageiras com perfil do mesmo gênero. Outro é o Monitoramento de Corridas, que funciona por meio de algoritmo que detecta automaticamente paradas longas ou trajetos com tempo acima do previsto. A tecnologia está em fase de implementação e em breve estará disponível para todas as viagens.

Plataforma de educação contra assédio

A 99 também investe em material educativo para orientar usuários a terem uma postura adequada com todos. Além de campanhas constantes no app e nas redes sociais, a empresa disponibiliza para 100% dos condutores uma plataforma digital de cursos com foco em respeito à diversidade e promoção da cidadania em vários temas, entre eles o combate ao assédio — um dos módulos mais acessados desde o seu lançamento em 2019.

As iniciativas fazem parte de uma série de medidas que aumentam a proteção de passageiras, passageiros e motoristas. Antes das corridas, o app realiza um processo de cadastro dos usuários com checagem de documentos. Durante os trajetos, existem recursos como câmeras embarcadas, compartilhamento de rotas e botão para ligar para a polícia. Depois das viagens, uma central de emergência responde prontamente em caso de necessidade. A equipe de segurança é formada por mais de 150 profissionais e oferece assistência 24 horas, 7 dias por semana.

Sobre a 99

A 99, empresa brasileira de tecnologia que conecta passageiros e motoristas através de seu aplicativo, faz parte da companhia global Didi Chuxing (“DiDi”). O aplicativo conecta mais de 750 mil motoristas a 20 milhões de passageiros em mais de 1.600 cidades no Brasil. Como uma das maiores provedoras de mobilidade do país, a empresa oferece sete tipos de serviços na sua plataforma: 99Pop, categoria de carros particulares presente em mais de 40 regiões metropolitanas e grandes cidades; 99Poupa, categoria econômica de carros particulares disponível em horários de baixa demanda nas capitais Rio de Janeiro (RJ) e Manaus (AM); 99Taxi, categoria que cobre todo o país; 99Top, serviço de táxis de luxo oferecido em São Paulo; 99Compartilha, serviço de corridas compartilhadas disponível em Belo Horizonte (MG), Campinas (SP) e Campo Grande (MS); 99Comfort, que reúne comodidade de carros novos e espaçosos a um preço acessível em algumas capitais do país – Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF) e São Paulo (SP); e o 99Entrega, categoria de entrega de itens pessoais presente em 12 cidades do país.