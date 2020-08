Regis deixa prefeitura e ‘inicia’ vida política

Braço direito e fiel assessor do prefeito Omar Najar (MDB), Regis Cardoso (PSDB), deixou seu cargo no gabinete do chefe do executivo para iniciar a disputa por uma cadeira na Câmara Municipal. A notícia de que o ‘resolve tudo’ do prefeito tentaria a cadeira no legislativo foi publicada em junho.

Após a saída da prefeitura, Regis agora aposta em uma página no facebook. A primeira publicação do tucano novato foi uma apresentação pessoal convidando as pessoas a acompanhá-lo nas redes sociais.

Assim que saiu da prefeitura, Regis postou uma foto ao lado de Omar com um ‘textão’ de despedida.

Encerrando um grande ciclo profissional, onde construí muitos laços de amizade tendo a certeza que levarei pra vida.

Com o tempo adquiri experiência, o que me preparou para o futuro. Sempre tive comigo o prazer em servir e prestar o melhor atendimento à população de Americana, procurando resolver cada problema e atender a cada solicitação. Foram diversos atendimentos realizados ao longo desses 5 anos, que traziam grandes desafios para o meu dia a dia, dos quais acredito que desempenhei com muita dedicação!