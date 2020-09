Regis acelera e vai pra feira de carros no São Luiz

O marinheiro de primeira viagem nas urnas, Regis Cardoso (PSDB), vem acelerando sua pré-campanha para vereador de Americana. O ‘ex-resolve-tudo’ do atual prefeito Omar Najar (MDB) esteve na feira de carros, que acontece no bairro São Luiz, neste domingo.

No local, Regis conversou com os presentes e postou os registros em suas redes sociais. Veja a publicação:

“Domingo de muita conversa e olho no olho na Feira de Carros do São Luiz. Pude ouvir melhor a opinião de cada um, colhendo sugestões para a nossa cidade! Fui muito bem acolhido e volto pra casa feliz e com a certeza de que estou no caminho certo.”