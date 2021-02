Regional do Gramado na disputa política

O posto mais disputado hoje no governo Chico Sardelli/PV ainda não foi definido. O comando da regional do Parque Gramado, que representa mais de 20% da população da cidade, tem agora dois nomes com força para indicar. Os vereadores novatos Marcos Caetano/PL e Wagner Rovina/PV são os que ficaram para a disputa que tinha mais 3 outros nomes. Rovina disse ao NM que praticamente abriu mão da disputa uma vez que não recebe informações por parte dos articuladores da prefeitura.

DISPUTA, XADREZ E PACIFICADOS- Os nomes eram para ser indicados na semana passada, mas o xadrez para a montagem do governo e acomodação dos apoiadores dentro do governo. As demais regionais estão todas pacificadas- com indicações de vereador já confirmadas.