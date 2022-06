Após o cancelamento em 2020 e 2021, os Jogos Regionais voltam a ser realizados neste ano, a partir do próximo sábado, dia 2 de julho. Ao contrário das outras edições, as competições não ficarão concentradas em uma única sede, mas espalhadas por diversas cidades do Estado. O expediente foi adotado devido às dificuldades de conseguir alojamento para todas as delegações.

Americana foi escolhida para receber as seguintes modalidades: basquete masculino e feminino (dias 16, 17 e 23 de julho); biribol (20 e 21 de agosto); e handebol masculino e feminino (15 a 17 de julho). Os jogos de basquete e handebol acontecerão no Centro Cívico e os de biribol, na Praça de Esportes do Nova Americana.

Neste ano, o município participará dos jogos em 18 modalidades: badminton masculino, basquete masculino e feminino, biribol, bocha, futsal, futebol, handebol masculino e feminino, malha, tênis masculino e feminino, tênis de mesa masculino e feminino, vôlei masculino e feminino e vôlei de praia masculino e feminino.

O calendário das partidas iniciais já foi definido. Acompanhe os jogos que serão disputados pelas equipes de Americana:

– Badminton – cidade sede: Mococa

Americana x Campinas – 30/7, às 11 horas

– Basquete – cidade sede: Americana

Feminino – Americana x São José do Rio Pardo – 16/7 – 14 horas

Masculino – Americana x Hortolândia – 16/7 – 18 horas

Feminino – Americana x Santa Cruz das Palmeiras – 17/7 – 13 horas

Masculino – Americana x Santa Cruz das Palmeiras – 23/7 – 16 horas

Feminino – Americana x Itatiba – 23/7 – 17 horas

– Biribol – cidade sede: Americana

Americana x Araras – 20/8 – 9 horas

Americana x Casa Branca – 20/8 – 11 horas

Americana x Vargem Grande do Sul – 20/8 – 14 horas

– Bocha – cidade sede: Tambaú

Americana x Tambaú – 22/7 – 9h30

Americana x Bragança Paulista – 23/7 – 9h30

– Futsal masculino – cidade sede: São João da Boa Vista

Americana x Casa Branca – 8/7 – 19 horas

Americana x São João da Boa Vista – 9/7 – 16h30

Americana x Amparo – 10/7 – 14h30

– Futebol masculino – cidade sede: Vargem Grande do Sul]

Americana x Campinas – 29/7 – 18 horas

Americana x Aguaí – 30/7 – 14 horas

– Handebol – cidade sede: Americana

Feminino – Americana x Itatiba – 15/7 – 20 horas

Feminino – Americana x Indaiatuba – 16/7 – 16 horas

Masculino – Americana x Atibaia – 17/7 – 9 horas

– Malha – cidade sede: Mogi Guaçu

Americana x São João da Boa Vista – 22/7 – 10 horas

Americana x Amparo – 23/7 – 10 horas

Americana x Pedreira – 23/7 – 13 horas

– Tênis – cidade sede – Mogi Guaçu

Feminino – Americana x Bragança Paulista – 2/7 – 8h30

Masculino – Americana x vencedor do jogo entre Casa Branca e Santa Bárbara d’Oeste – 3/7

– Tênis de mesa – cidade sede: Mogi Guaçu

Feminino – Americana x Valinhos – 29/7 – 19h30

Masculino – Americana x Atibaia – 29/7 – 19h30

Feminino – Americana x São João da Boa Vista – 29/7 – 20 horas

Feminino – Americana x Mogi Guaçu – 30/7 – 8 horas

Masculino – Americana x Indaiatuba – 30/7 – 8 horas

Feminino – Americana x Rio Claro – 31/7 – 8 horas

– Vôlei masculino – cidade sede: Atibaia

Americana x Atibaia – 9/7 – 16 horas

Americana x Itatiba – 10/7 – 12 horas

Americana x Holambra – 16/7 – 17 horas

– Vôlei feminino – cidade sede: Artur Nogueira

Americana x Casa Branca – 22/7 – 18 horas

Americana x Itatiba – 23/7 – 14 horas

– Vôlei de praia feminino – cidade sede: Mogi Guaçu

Americana x Leme – 27/8 – 8h30

Americana x Campinas – 27/8 – 9h30

– Vôlei de praia masculino – cidade sede: Mogi Guaçu

Americana x Mogi Mirim – 20/8 – 11 horas

Americana x Mogi Guaçu – 20/8 – 12h30.