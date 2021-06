Região vai ganhar mais um federal na próxima semana

O vice-prefeito de Sumaré, Henrique Stein ‘do Paraíso’ (Republicanos), vai assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados ainda este mês. Ele vai ocupar a vaga do deputado Federal Milton Vieira (Republicanos), que está licenciado de seu mandato parlamentar. Paraíso, o 1o suplente do partido, deve ficar pelo menos 4 meses no cargo. Vieira encaminhou à Mesa Diretora da Câmara um pedido de afastamento da Legislatura 2019-2023, por 120 dias para tratar de interesse particular, a partir de 18 de Junho de 2021.

Stein tem 36 anos e vai assumir pela primeira vez a cadeira na Câmara Federal. Ele é cotado para vir novamente candidato em 2022. Ele obteve em 2018 54.113 votos com a maioria dos votos saindo de Sumaré. O atual vice-prefeito angariou 44.675 votos em seu próprio domicílio eleitoral

O deputado que sai, Vieira, disse que vai tratar assuntos pessoais. “Precisei me afastar para tratar de assuntos pessoais. Estarei de volta ao Congresso no mês de outubro e continuarei a defender nossa RMVale com todo o respeito e determinação que configuro no dia-a-dia deste valoroso mandato que me foi concedido.”, informou Vieira ao portal Meon, da região onde atua.

Milton Vieira, tem 58 anos e está em seu segundo mandato como deputado federal. Foi deputado estadual por quatro mandatos e secretário municipal de São Paulo na gestão de Gilberto Kassab (PSD).