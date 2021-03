Região terá curso cervejeiro ‘topzera’

Com um público cada vez mais exigente, a cerveja artesanal brasileira ganha relevância e conquista cada vez mais o mercado. A paixão pela bebida e o anseio de aprimorá-la dão origem a novos investimentos no setor, entre eles cursos dos mais variados tipos, como produção, formação de sommeliers e até sua harmonização com pratos e sobremesas.

Localizada em Nova Odessa, interior de São Paulo, com uma fábrica de mais de 2.500 metros e capacidade de produção de até 40.000 litros de cerveja por dia, a Cervejaria Berggren se uniu em parceria com a renomada Escola Cervejeira Bräu Akademie com o objetivo de ministrarem cursos sobre o vasto universo cervejeiro. As aulas poderão ser feitas tanto no formato online quanto presencial e acontecerão no laboratório da cervejaria.

Com mais de 10.000 alunos formados, criadora do primeiro software cervejeiro nacional e 15 professores da mais alta relevância no mercado, a Bräu Akademie é uma escola online com foco em cursos cervejeiros, além de oferecer serviços de consultoria, mentoria e realização de concursos.

Robson Vergílio, CEO da Cervejaria Berggren, relata sua amizade com Matheus Aredes, fundador da Bräu Akademie, e como surgiu a ideia da parceria: “Sempre tive o sonho de transformar o laboratório da Berggren em um espaço de cursos e treinamentos voltados à cultura cervejeira, e após várias conversas com Matheus, configuramos o modelo de negócios ideal para ministrar os cursos no laboratório das instalações da Berggren.”

Batizado de Núcleo Oscar Berggren de Estudos Cervejeiros, o espaço ministrará todos os cursos disponíveis no portal da Bräu Akademie, além dos que serão oferecidos por especialistas da própria cervejaria, tanto no formato online como presencial. “A Bräu Akademie acredita que somar forças fortalece o mercado, gera novas possibilidades e incentiva o desenvolvimento de novos produtos e serviços”, afirma Aredes.

Sobre a concretização do projeto, Aredes complementa: “O desejo pré-existente da Cervejaria Berggren em iniciar o projeto de cursos em seu espaço, a infraestrutura, a competência da gestão, a abertura para novos negócios demonstrada pela direção da cervejaria, além da localização e facilidade de acesso foram pontos fundamentais para que a proposta fosse realizada e concretizada”.

A carreira no mercado cervejeiro tem atraído muitos profissionais, que enxergam na paixão pela bebida alcoólica preferida dos brasileiros a próxima renda. Além do empreendedorismo, o universo da cerveja abre uma infinidade de possibilidades aos profissionais.

“A Bräu Akademie é uma instituição séria, de bastante relevância no universo de aulas online com foco em cursos cervejeiros. Ceder a ela nossas instalações, além de uma grande satisfação, será o início perfeito das atividades do tão sonhado Núcleo Oscar Berggren.” – complementa Vergílio.