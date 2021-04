Região tem curso de jornalismo no meio digital

Será que o mundo digital mudou mesmo o jornalismo? Como é que o lide, a não repetição de palavras e demais aprendizados da faculdade convivem com o SEO, SMO, Copywriting e tantos outros nomes? Para entender um pouco melhor essa realidade, convidamos você a participar do curso online “O Jornalismo no Meio Digital”, realizado no próximo dia 24 de abril (sábado), das 9h às 13h.

O curso pretende apresentar um panorama da comunicação digital sob o olhar do jornalista e discutir conceitos e estratégias para auxiliar o profissional no seu ingresso ao mercado digital.

Desenvolvido por duas jornalistas, gestoras do programa De Olho na Rede, o curso foi totalmente pensado para a categoria. É oferecido em parceria com o Sindicato dos Jornalistas no Estado de São Paulo e conta com o apoio da Fenaj e do portal campinas.com.br. Visa auxiliar os colegas da comunicação em transição de carreira. Tem valor promocional de R$ 70,00 exclusivo para Campinas e região.

As inscrições já estão abertas e você pode obter mais informações e já garantir sua vaga clicando em https://www.sympla.com.br/curso-o-jornalismo-no-meio-digital__1176575