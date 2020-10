Região sem candidatos veganos ou maconheiros

Enquanto crescem no mundo e na região as campanhas estilo GoVegan (seja vegano) ou mesmo o debate em torno da descriminalização da maconha, nenhum candidato a vereador abraça abertamente as pautas. Mesmo o debate em torno da vida mais ‘verde’, bem mais leve e quase sem resistência, não seduziu os mais de 1,5 mil candidatos em Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Sumaré e Nova Odessa.

DEBATE LOCAL SIM– Há quem veja os debates veganos ou da maconha como distantes, mas muitos abraçam a ‘causa animal’ sem qualquer temor de ser tema distante ou não. A pauta vegana envolve alimentação, produção local, consciência alimentar e pode estar no ensino municipal.

MACONHA E GUARDA– Mesmo o debate em torno da descriminalização da maconha tende a ter impactos na vida dos mais jovens, da população negra e de periferia. Se as guardas municipais forem melhor orientadas com relação às abordagens feitas na periferia das cidades, os índices de criminalidade tendem a diminuir, mas isso também depende de política pública.