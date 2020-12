Região recebe curso de defesa pessoal em janeiro

Buscando expandir o treinamento em Defesa Pessoal e Artes Marciais em Santa Bárbara d’Oeste, o Centro de Treinamento Ryan Gracie Santa Barbara, em parceria com o Grupo Attac Krav Maga promove no dia 17 de janeiro de 2021, o Seminário de Imobilização Tática, com o Instrutor Fábio Ramo.

A Defesa Pessoal é uma ferramenta essencial nos dias de hoje, seja homem, mulher, criança ou idoso, todos necessitam estar preparados em caso de uma agressão real. Para cada ação, existe uma reação, e no caso a atitude correta pode controlar com eficácia alguma situação de violência e até mesmo salvar vidas. Com isso, o Krav Maga, sistema de combate israelense ganha força a cada dia nos Centros de Treinamentos em todo mundo, utilizando de um conceito contemporâneo, e com uma aplicação prática e extremamente eficaz.

O Seminário tem como objetivo ensinar técnicas de imobilização tática em situações onde não é possível a utilização de arma de fogo, assim preservando a integridade de todos envolvidos em uma eventual ocorrência. As táticas do programa produzem elementos surpresa e de extrema velocidade, requisitos essenciais para uma operação de sucesso. Dentro do seminário, o aluno passa por situações inesperadas que exigem raciocínio lógico, rápido e intuitivo com técnicas rápidas, levando o agressor a paralisação com métodos de torções e pontos de pressão.

Sobre o Instrutor Fábio Ramos, especialista em contenção de Distúrbio Civil (Tropa de Choque ). Formado em Escolta Armada , Anti-Seguestro, Transporte de Valores, Segurança Pessoal. Também faixa preta e professor de Karatê Shotokan e Kung Fu. Além de instrutor de professor de defesa pessoal e artes maciais, Fábio é diretor da empresa “Choque” que atua na segurança pessoal e patrimonial de grandes eventos há mais de 13 anos.

As inscrições são limitadas, valores e demais informações podem ser obtidas com Kade Leão, organizador do seminário e instrutor do Grupo Attac em Santa Bárbara d’Oeste – Telefone 99548-0317. O contato também pode ser feito diretamente no Centro de Treinamento Ryan Gracie Santa Barbara, localizado na Rua 15 de Novembro, 935 (Sobre Loja).