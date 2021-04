Região do Matão recebe recape pela Prefeitura de Sumaré

A equipe do PRC (Programa de Recape Contínuo) da Prefeitura de Sumaré finalizou na sexta-feira (23) os trabalhos de recuperação da malha viária na Avenida Minasa, na região do Matão. O prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben estiveram na obra e conversaram com moradores e comerciantes que aprovaram a benfeitoria.

A Secretaria de Obras e de Serviços Públicos continua seguindo o cronograma que beneficia ruas e avenidas em todas as regiões da cidade, priorizando as vias públicas com asfalto mais danificado devido ao intenso fluxo de veículos.

O PRC existe desde 2017 e já recuperou mais de 1 milhão de m² de asfalto no município. Diversas outras ruas da cidade já receberam a ação, que ocorre de forma rotineira e visa à manutenção do asfalto, com a consequente melhoria das condições de tráfego e de infraestrutura.

“Sumaré inteira tem recebido atenção especial com obras de recuperação e pavimentação da malha viária. A quantidade de ruas que receberam o PRC representa um grande avanço nessa área e reflete em benefícios consideráveis na Mobilidade Urbana”, pontuou o prefeito Luiz Dalben.