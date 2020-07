Região do Esmeralda e Cidade Nova lidera casos e mortes de coronavírus

De acordo com o último boletim divulgado pela prefeitura dos casos de coronavírus em Santa Bárbara d’Oeste, a região do Jardim Esmeralda e Cidade nova lidera os casos e mortes da doença no município.

Do total de 1474 casos confirmados no município 376 casos são na região do Esmeralda e Cidade Nova. A região do 31 de Março e Jardim das Orquídeas segue atrás com 227 casos, região do Jardim Europa com 219, região do São Francisco e Santa Rita, com 180 casos, região do Romano, Laudissi e Vista Alegre com 158 casos, Mollon com 111, região Central com 105 e região do Grego, Furlan e Cruzeiro do Sul, com 98 casos confirmados.

O município também já confirmou 51 óbitos. A região do Esmeralda e Cidade Nova já registrou 16 mortes, região do 31 de Março e Jardim das Orquídeas segue atrás com 10 mortes, mesma quantidade da região do Jardim Europa. A região Central registrou 6 óbitos, Mollon 4 mortes, região do Romano, Laudissi e Vista Alegre com 3 mortes e por último a região do São Francisco e Santa Rita e região do Grego, Furlan e Cruzeiro do Sul com 1 morte cada.