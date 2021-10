A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta informando que, entre sábado (2) e segunda-feira (4), há previsão de chuvas intensas, com momentos de tempestade severa em grande parte do Estado de São Paulo.

A região de Campinas está listada nas áreas que podem ser atingidas. De acordo com a Defesa Civil, deve chover entre 80 e 100mm.

O órgão alerta para que caso de emergências acione a Defesa Civil do município por meio do telefone 199, ou o Corpo de Bombeiros, no 193.