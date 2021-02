Região de Nova Veneza, em Sumaré, ganha lotérica

Uma excelente notícia para os moradores da região de Nova Veneza! Foi inaugurada na manhã desta sexta (19) a Lotérica “Veneza da Sorte”. A abertura que demanda autorização formal da Caixa Econômica Federal (CEF) e é concedida por meio de licitação vai beneficiar milhares de pessoas que tinham que se deslocar ao Centro. Bem localizada, na Avenida Brasil, 1.142 – quase em frente ao Centro Administrativo de Nova Veneza – a lotérica vai funcionar de segunda a sexta, das 8h às 18h; e sábados, das 8h às 13h.

O prefeito Luiz Dalben que foi representado pelo secretário de Habitação, Douglas Oliveira, comentou a importância do empreendimento não só para a região de Nova Veneza como para a cidade de Sumaré. “Para nós é motivo de alegria receber mais esse investimento em nosso Município. A instalação dessa unidade atende a um crescimento da região de Nova Veneza nos últimos anos, tanto em termo populacional quanto econômico. Deixamos nossos parabéns e desejamos toda sorte ao proprietário Marcelo Felix de Lima”, comemorou o Chefe do Executivo sumareense.

Dono de casas lotéricas em São Paulo e em Santa Bárbara d´Oeste, para o empresário Marcelo Felix de Lima, a expectativa é grande, afinal a região não contava com lotérica. “Os moradores estavam ansiosos com a abertura, porque vamos oferecer todos os serviços: recebimento de benefícios, pagamentos gerais, abertura de conta da CEF, saques e os tradicionais jogos de loterias, contemplando as famílias de todo os bairros próximos. Também queremos trazer sorte à população”, explicou.

O evento inaugural contou ainda com a presença do gerente da CEF da Avenida 7 de Setembro, Peter Frank Furlan; o superintendente da instituição bancária na RMC, Ricardo Valbert; o secretário de Comunicação da Prefeitura de Sumaré, Silvestre Gonçalez, e representando o deputado estadual Dirceu Dalben, o assessor parlamentar José Carlos Tavares.

Para o deputado Dirceu Dalben a lotérica vai oferecer mais comodidade e agilidade no atendimento aos moradores dos bairros desta importante região. “Fico feliz em ver esse serviço à disposição da população, pois é uma demanda que defendemos nos departamentos estaduais. Em nome do Marcelo Felix Lima e sua esposa Susana, proprietários da unidade, desejamos sucesso nessa parceria. Parabenizo também ao prefeito Luiz Dalben por mais essa conquista para a cidade! Contem sempre com nosso mandato”, comentou o deputado.

E para dar sorte no início das atividades dessa nova unidade, a direção da Lotérica distribuiu um joguinho da Quina aos cem primeiros clientes, e ofereceu pipoca e algodão doce.

Povo comemora

Antes mesmo das 8h da manhã chegavam os primeiros clientes. João Batista de Paula, morador do Dall´Orto, foi o primeiro. “Cheguei cedo para a inauguração e vou aproveitar para fazer os serviços aqui”.

Dona Onete do Vale Massaro, moradora em Nova Veneza desde 1979, era só sorriso. “Estava rezando para que inaugurassem logo. Não via a hora de poder usar os serviços aqui, que é pertinho de casa”.

Também morador do bairro há mais de uma década, Manoel Gomes Costa ficou feliz com a chegada da lotérica. “Não tenho como expressar meu contentamento. Vai facilitar muito para nós, que tínhamos de ir até o centro da cidade”.

Outro a comemorar a instalação da lotérica foi Aparecido Higino, que mora no Jardim Conceição II, desde 1999. “Estamos felizes com a nossa primeira Lotérica, pois praticamente faz fundo com a minha casa”, disse.