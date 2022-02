De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e Detran.SP, a região de Campinas teve queda de 16% em mortes no trânsito na comparação entre os meses de janeiro de 2021 e 2022. Foram apontadas 67 ocorrências fatais no ano passado contra 56 no primeiro mês deste ano.

A queda também ocorre no número total de acidentes com vítimas, que incluem ocorrências não fatais, com uma diminuição de 7% na comparação entre janeiro de 2021 com 2022, de 2.238 para 2.089 ocorrências.