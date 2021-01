Região de Campinas recebe mais de R$700 milhões do IPVA de janeiro

A Secretaria da Fazenda e Planejamento fechou balanço parcial do primeiro ciclo de pagamentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2021, em janeiro. Até 20/1 foram arrecadados R$ 6.638.883.359,57 referentes a 7.972.769 de veículos, cujos proprietários quitaram o tributo à vista, com 3% de desconto, ou efetuaram o pagamento da primeira parcela do imposto. O valor é 4,9% maior que o arrecadado em janeiro de 2020.

No total, 4.459.961 veículos tiveram o IPVA pago integralmente, com desconto de 3%, resultando aos cofres públicos R$ 5.122.927.743,50. A Fazenda também registrou que proprietários de 3.512.808 veículos optaram pelo parcelamento e efetuaram o pagamento da primeira cota do imposto, totalizando R$ 1.515.955.616,07.

Além de contribuir com 20% para o Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica), os valores arrecadados com o IPVA são divididos meio a meio entre Estado e Prefeituras e são recursos fundamentais para a gestão dos serviços públicos e para cobrir o impacto causado pela pandemia no orçamento do governo do Estado e dos 645 municípios paulistas no início do ano. As cidades com maiores arrecadações do imposto até 20/1 foram São Paulo (R$ 2,14 bilhões), Campinas (R$ 250,03 milhões) e Ribeirão Preto (R$ 143,12 milhões).

O calendário de vencimento do IPVA terá sua sequência a partir de 9/2. Os proprietários devem ficar atentos às datas de vencimento do tributo definidas de acordo com o final de placa para o pagamento integral, sem desconto, ou para o pagamento da segunda parcela do imposto.

Utilize os terminais de autoatendimento, pela internet ou débito agendado, os guichês de caixas ou outros canais oferecidos pela instituição bancária para fazer o pagamento. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. Outra opção para os proprietários que desejarem, é possível quitar o IPVA 2021 com cartão de crédito, por meio de uma das empresas credenciadas.