Região de Campinas na liderança do mercado de loteamentos

Pelo segundo ano consecutivo, a região de Campinas responde pelo melhor desempenho na venda de terrenos no Estado de São Paulo. Desponta também como líder no lançamento de loteamentos, de acordo com a pesquisa mais recente encabeçada pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Segundo o levantamento “Mercado de Loteamentos do Estado de São Paulo”, foram comercializados na região 2.982 lotes, com o maior VGV (Valor Global de Vendas), de R$ 447 milhões. O volume de lançamentos atingiu 1.452 lotes. As perspectivas, aponta o estudo, são positivas, com a possibilidade de aquecimento do mercado para os próximos anos.

O levantamento realizado pelo Secovi-SP em 65 cidades paulistas localizadas em 13 regiões administrativas, incluindo o município de Cotia, na Região Metropolitana de São Paulo, envolveu também a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano (Aelo) e a consultoria Brain – Bureau de Inteligência Corporativa.

A maior quantidade disponível de terrenos está na região administrativa de Campinas, com 9,1 mil lotes, ou 30% do total avaliado pela pesquisa nos 65 municípios do Estado de São Paulo.

Município com cerca de 61 mil habitantes, que alia tranquilidade e qualidade de vida, Monte Mor é uma das cidades da região de Campinas onde está localizado o Montana Residence. A menos de um quilômetro do centro, o empreendimento, com 201 lotes a partir de 250 metros quadrados, teve 70% dos terrenos vendidos no dia do lançamento.

“Campinas se consolida como a melhor região para investimentos em terrenos”, afirma Júnior Cabrino, sócio-presidente da Montana, que está à frente do Montana Residence. No município de Campinas, junto com a Montante Urbanismo, o empresário também idealizou o Bela Aliança Bairro & Parque, conceito de bairro aberto planejado na Região do Campo Grande, a mais populosa do município.

Da mesma forma que no Montana Residence, o bom desempenho do mercado de loteamentos se confirma no volume de negócios realizados no Bela Aliança. Após duas fases muito bem-sucedidas de comercialização do loteamento, o bairro aberto planejado está na terceira e última etapa de vendas. Nesta fase, informa Cabrino, foram colocados para comercialização 606 terrenos, dos quais 498 residenciais e o restante, comerciais.

Segundo o empresário, o investimento em terrenos é um negócio cada vez mais valorizado na região de Campinas. “Estamos falando de uma região com alto grau de desenvolvimento e qualidade de vida, reconhecida por seu polo logístico e pelo grande número de empresas que encontram aqui condições extremamente favoráveis para se estabelecerem, entre outros fatores”, enumera.

A última fase de comercialização do Bela Aliança reforça o bom resultado demonstrado no levantamento do Secovi-SP. “Nós observamos neste boom imobiliário um comportamento muito positivo dos consumidores, cada vez mais interessados em investir ou conquistar um imóvel próprio para morar e que atenda às suas necessidades, como a possibilidade de trabalhar em home office”, afirma Cabrino.

Além da localização privilegiada, o Bela Aliança, destaca Junior Cabrino, atrai pelo conceito. “Nesta proposta de bairro aberto planejado, projetamos um hub de serviços essenciais no entorno em que não apenas o morador do loteamento, mas a vizinhança se serve de comodidades, como comércio diversificado, profissionais liberais e prestadores de serviço”, conclui.

Conheça mais

Localizado em uma das principais avenidas de Campinas (Av. John Boyd Dunlop), com fluxo de mais de 40 mil veículos na porta, o loteamento está próximo do Shopping Parque das Bandeiras e será servido por duas estações e um terminal do BRT (Bus Rapid Transport), além de ficar perto do Hospital e Maternidade da PUC-Campinas e da Rodovia dos Bandeirantes.

Como bairro planejado, o empreendimento preza por qualidade de vida e pela infraestrutura oferecida a moradores e investidores. Dois malls, um supermercado e dezenas de negócios vão funcionar nas áreas comerciais. Em termos de segurança, reforça Júnior Cabrino, o Bela Aliança vai contar com uma base da Guarda Municipal e câmeras integradas ao CIMCamp (Central de Monitoramento de Campinas).

Uma estrutura completa de lazer será oferecida no Parque Recreativo. Academia ao ar livre, campo de futebol gramado, quadras de areia, jardim com mesas de jogos, espaço kids ecológico são alguns equipamentos oferecidos nesse complexo. Além disso, será construída uma ciclovia com 8 quilômetros de extensão e uma pista de 5 quilômetros para caminhada.