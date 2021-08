Reforma no reservatório de água de Nova Odessa é concluída

A Coden Ambiental concluiu, nesta segunda quinzena de agosto, a reforma do maior reservatório de água tratada de Nova Odessa, localizado na sede da empresa, no Jardim Bela Vista. Do tipo apoiado, em concreto armado, o reservatório reformado tem capacidade de 5 mil metros cúbicos, representando 40% da capacidade total de armazenamento de água tratada do município, que atualmente é de 12.250 metros cúbicos.

Iniciado em abril deste ano, o trabalho incluiu a identificação de pontos de vazamento e a reparação dos mesmos, com a aplicação de argamassa polimérica de secagem ultrarrápida, aditivos impermeabilizantes e posterior injeção de poliuretano expansivo e resina – todos materiais atóxicos, que não comprometem a qualidade da água.

Por se tratar de um reservatório bicompartimentado (ou seja, dividido internamente em dois), o abastecimento de água para a população não foi afetado pela reforma. Durante a realização dos reparos internos, a água foi armazenada e distribuída por meio de rodízio entre as duas células, de 2,5 mil metros cúbicos cada, que compõem o reservatório.

Após as intervenções para a contenção dos vazamentos, o reservatório passou ainda por uma fase de testes e, em seguida, recebeu nova pintura na parte externa. A obra foi executada por empresa contratada pela VSB Empreendimentos Imobiliários Ltda e equivale à última parcela da contrapartida ao loteamento Engenho Velho 2, no valor de R$ 250 mil.

Empresa de economia mista e concessionária responsável desde os anos 1980 pelos serviços de Saneamento Básico do município, a Coden Ambiental mantém 11 reservatórios para o armazenamento de água tratada, sendo três em sua sede, no Jardim Bela Vista, quatro no Parque Residencial Klavin, dois no Jardim São Francisco, um no Jardim Santa Luíza e um Condomínio Recanto Solar.

‘CASTELO’

O próximo reservatório a ser reformado será o “Castelo”, o mais antigo do sistema e um dos que está instalado na sede da Coden Ambiental. Ele é do tipo elevado, com capacidade de 400 metros cúbicos. “Este reservatório tem quase 50 anos, faz parte da história de Nova Odessa e queremos mantê-lo em atividade. Faremos uma reestruturação e uma manutenção completa, inclusive estaremos disponibilizando (publicando) a licitação (para a obra) já nos próximos dias”, afirmou o diretor técnico da Coden, engenheiro Rean Gustavo Sobrinho.

Para 2022, está prevista também a instalação de mais um reservatório de 700 metros cúbicos no bairro de chácaras Las Palmas, elevando a capacidade total de armazenamento para 12.750 metros cúbicos. O projeto inclui a construção de adutora, rede e ligações de água nos lotes, o que beneficiará diretamente a região de chácaras conhecida como Pós-Anhanguera, única da cidade ainda não atendida com sistema de abastecimento de água tratada.

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Coden, tem atuado intensamente para garantir a segurança hídrica da cidade. Nova Odessa não corre risco de desabastecimento ou racionamento de água tratada neste ano até o momento. Segundo a equipe técnica da Coden Ambiental, as cinco represas da cidade, responsável por 100% da água captada para abastecimento, estão com mais de 76% de suas capacidades somadas, conforme a mais recente medição semanal.

Atualmente, para abastecer uma população estimada em 60,9 mil pessoas, a Coden dispõe de 282,76 km de rede; um volume de água bruta reservada de aproximadamente 2,5 milhões de metros cúbicos; e um volume de água tratada na ordem de 16 milhões de litros/dia, com apenas 28% de perdas totais. Esses indicadores colocam Nova Odessa em excelentes condições de segurança hídrica.