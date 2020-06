Reforma e ampliação do PS Afonso Ramos continua

A reforma e a ampliação do Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste, continuam. As obras avançam em ritmo intenso, com serviços de elétrica, pintura, revestimentos, entre outras ações.

O cidadão barbarense terá em breve um novo PS, com mais consultórios, novos equipamentos, além da implantação do setor pediátrico de urgência e emergência – algo inédito na história da unidade. O espaço também será referência para o atendimento odontológico de urgência e emergência.

Os serviços ocorrem com o PS em funcionamento. Sendo assim, alguns espaços já começam a ficar prontos e serão liberados para o uso.

A obra no “Afonso Ramos” é semelhantes à obra do PS “Dr Edison Mano”, que foi entregue pelo prefeito Denis Andia em outubro de 2019. Maior e com novos equipamentos, o “Edison Mano” também ganhou uma ala específica para o atendimento pediátrico.