Reforma do cartão-postal de Nova Odessa segue ‘a todo vapor’

A recuperação de um os cartões-postais de Nova Odessa, o reservatório de água tratada Castelo, popularmente conhecido como “Castelinho”, na ETA (Estação de Tratamento de Água) do Jardim Bela Vista, prossegue sem interrupções. Conduzida pela Coden Ambiental, empresa responsável pelos serviços de Saneamento Básico de Nova Odessa, a obra se iniciou em 14 de janeiro e está estimada em aproximadamente R$ 900 mil, que serão custeados com recursos de contrapartida do loteamento Jardim Vitória.

Há mais de 50 anos em atividade, o Castelo é o reservatório mais antigo da cidade e, pela primeira vez, está passando por uma reforma completa, que ocorrerá em duas etapas. A primeira, deverá ser concluída em três meses e inclui reparos nos pilares e vigas de sustentação. Na segunda etapa será feita a manutenção da parte interna, com nova impermeabilização.

Localizado na sede da Coden, no Jardim Bela Vista, o Castelo é um reservatório do tipo elevado, em concreto e com capacidade de 400 metros cúbicos. Ele distribui água tratada para as populações dos bairros Parque Residencial Francisco Lopes Iglesias, Jardim Maria Helena e partes do Jardim Santa Rosa e Jardim Bela Vista.

Considerando todo o complexo de armazenamento de água tratada, Nova Odessa conta com 11 reservatórios e uma capacidade total de 12.050 metros cúbicos. Com a futura instalação de mais um reservatório de 700 metros cúbicos no bairro Las Palmas, a capacidade de armazenamento do município se elevará para 12.750 metros cúbicos.

“Estamos muito satisfeitos com a reforma do Castelo porque entendemos que é um marco histórico para o município que merece ser bem cuidado. Nossas equipes estão trabalhando ‘a todo vapor’ e esperamos em breve entregar esse presente para a população”, afirmou o presidente da Coden, o biólogo Elsio Alvaro Bocaletto.

45 ANOS

A Coden Ambiental completa 45 anos em 2022. A empresa foi criada em 1977 com o objetivo inicial de construir obras públicas municipais. Em seus primeiros anos de atividade, a Coden foi responsável pela pavimentação asfáltica, iluminação pública e rede de água e esgoto nos bairros. Nos anos seguintes, ergueu escolas, creches, ginásios de esportes, praças, pontes e postos de saúde. Também fez o Hospital Municipal, o Terminal Rodoviário e o Paço Municipal.

Em 1980, passou a ser a concessionária dos serviços de água e esgoto no município, incorporando o antigo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), primeiro órgão da prefeitura de Nova Odessa responsável pelo saneamento da cidade. Em 2018, foram transferidos também à Coden os serviços de manejo de resíduos sólidos (coleta e destinação do lixo comum).