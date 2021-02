Reforma da Casa da Criança Araúna vai custar R$ 828 mil

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, assinou na manhã desta segunda-feira (15) a ordem de serviço para reforma da Casa da Criança Araúna, no bairro Vila Mathiensen. A unidade passará por uma série de obras de infraestrutura, incluindo a troca do forro e do telhado, com um investimento total de R$ 828.379,63 em recursos federais e municipais. A assinatura ocorreu no Gabinete do Prefeito na presença do vice-prefeito Odir Demarchi e dos secretários de Educação, Vinicius Ghizini, e de Obras e Serviços, Adriano Camargo Neves.

A unidade escolar atende 188 crianças, sendo 69 no serviço de creche e 119 alunos na EMEI. A reforma estrutural compreende a substituição do telhamento em barro, a retirada do piso em taco de madeira, a reforma dos banheiros, a instalação de novas lousas e lavatórios, novo piso e pintura da escola. “Essa verba é oriunda de uma emenda parlamentar do deputado Vanderlei Macris junto ao prefeito Omar Najar e agora emitimos a ordem de serviço. Nós vamos refazer todo o telhado e as obras necessárias para deixarmos nossas crianças em segurança. Estamos trabalhando para que Americana trilhe o caminho certo”, declarou o prefeito.

A obra será executada com o investimento de R$ 500 mil em recursos federais intermediados pelo deputado Vanderlei Macris, com contrapartida de R$ 328.379,63 por parte do município. A reforma será executada pela empresa FFL, vencedora do processo licitatório, e o período de execução contratual é de 180 dias. A previsão é de que a reforma seja iniciada nos próximos 10 dias, segundo a empresa.

O secretário de Educação, Vinicius Ghizini, explicou o remanejamento dos estudantes matriculados na Casa da Criança Araúna. “É importante ressaltar que nenhuma criança vai ficar desassistida no período de reforma da unidade, elas serão distribuídas nas unidades da região, tendo garantido o transporte. As crianças do ensino infantil serão atendidas na Emei Carandá e as de creche, nas unidades Chuí e Anajá, todas na região da Araúna, garantindo que todas tenham seu direito assegurado neste período de reforma tão necessária”, declarou.