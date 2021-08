O recurso Reels, do Instagram, e o TikTok têm movimentado as redes sociais. Se usados de forma estratégica, eles são excelentes para auxiliar no engajamento dos clientes e a vender mais. Para apoiar empreendedores e potenciais empreendedores, o Sebrae, com apoio do Sebrae Aqui e seus parceiros, realiza um encontro online, dia 31/08, às 19h, para explorar o tema.

A participação é gratuita, mas é preciso fazer inscrição pelo link https://forms.office.com/r/JuUKSn4WbM, até dia 31/08, às 12h.