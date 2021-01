Reeleito, Luiz Dalben toma posse em Sumaré

O prefeito Luiz Dalben (Cidadania) e o vice-prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) tomaram posse nesta sexta-feira, 1º de janeiro, para o segundo mandato à frente da Prefeitura de Sumaré. Atendendo às recomendações de segurança exigidas para o momento, a cerimônia aconteceu de forma virtual e foi acompanhada pela população por meio de redes sociais. Os vereadores eleitos também foram empossados.

Direcionando seu discurso aos telespectadores, o prefeito Luiz Dalben assumiu o compromisso com o povo do município: “Luiz Dalben vai se dedicar mais do que se dedicou nesses primeiros quatro anos, para que nenhum filho fique sem vaga em escola, para que a população tenha um atendimento mais humanizado na saúde, para deixar nossa cidade mais bonita e nosso povo orgulhoso. Deus me preparou para ser prefeito e fazer o que é certo e justo aos olhos Dele. Agradeço a todos vocês que acreditaram na força do bem. Tenham todos um ótimo 2021!”.