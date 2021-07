Redes incentivam vacinação e premeiam clientes

Em diversas partes do mundo, setores públicos e privado estão incentivando a população a se vacinar contra a Covid-19, oferecendo prêmios e produtos para quem apresenta a carteirinha, como forma de acelerar e aumentar a imunização. As redes de lanchonetes Lanchão, Old Dog e X Picanha, com 60 unidades em todo o Brasil, também estão entrando nesta onda e lançam hoje e campanha “Vacinou? Ganhou”.

O cliente que for até uma das lojas das três bandeiras e apresentar o comprovante de sua dose – primeira, segunda ou única – ganhará uma porção de batata frita individual. Inicialmente, a campanha de incentivo terá um com prazo de duração de 30 dias, podendo ser ampliada ao final.

Roger Domingues, diretor das três marcas, conta que esta ação foi inspirada em iniciativas que começam a ganhar corpo no Brasil e no Exterior, com a entrada de empresas no movimento de incentivo à vacinação em massa. “Incentivar as pessoas a tomarem a vacina para imunização e proteção, salvando vidas, é um papel que cabe a todos, seja governos e empresas”, conta. “A imunização também é importante para que toda a economia volte a funcionar de forma consistente, gerando renda e emprego”, completa.