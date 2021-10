Redes sociais voltam a funcionar após quase 7 horas

O acesso às redes sociais começa a normalizar na noite desta segunda-feira após quase 7 horas. Instagram, Facebook e Whatsapp ficaram fora do ar desde o início da tarde de hoje para dezenas de milhares de usuários. O retorno está sendo gradual, ainda com instabilidades.

Há meia hora o perfil oficial do Facebook no Twitter publicou uma nota pedindo desculpas pelo ocorrido e que as equipes estão “trabalhando duro” para que o acesso se normalize, anunciando o retorno gradual, mas ainda sem explicar o motivo do problema ocorrido.