Redes sociais falham na campanha e ‘rua’ pesa no final

A previsão de que as redes sociais seriam o determinante nesta eleição da Covid falharam no interior e mesmo nas cidades maiores e a campanha e ‘rua’ ganhou peso enorme na reta final. Mesmo com muito dinheiro gasto, o facebook parece não conseguido massificar a presença dos candidatos na região.

YOUTUBE E JOGUINHOS– A impressão de pessoas ativas e observadoras das redes é que o investimento feito no youtube, em jogos (em maior medida) e no instagram (um pouco menos) foram mais eficientes no ‘entregar clientes’ para as campanhas.

PORQUE, FACEBOOK?– Algumas explicações podem ser dadas do porque da falha na entrega do facebook. Depois das eleições de 2016, quando foi acusado de claramente favorecer o candidato Donald Trump, a rede passou a se preocupar mais com o acesso de anunciantes aos seus usuários. Com isso, e com as restrições dos próprios usuários, a entrega de propaganda pode ter ficado mais travada. Ainda pode ter pesado o fato de os usuários agora passarem menos tempo nesta rede, que divide o tempo com youtube, instagram, tiktok e whatsapp principalmente.