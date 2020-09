Rede social ‘sem likes’ explode na quarentena

Enquanto mais da metade dos adolescentes brasileiros dizem que se sentiram “ansiosos” e “solitários” durante o bloqueio, 59% dos usuários do Yubo escolheram o aplicativo porque as interações parecem mais genuínas

Com o Setembro Amarelo aumentando a conscientização sobre a prevenção do suicídio e questões de saúde mental, os especialistas estão destacando os benefícios do ar fresco, exercícios regulares, encontros com amigos e as interações sociais que vêm com todas essas atividades. No entanto, enquanto o mundo luta contra o coronavírus, essas iniciativas foram colocadas em espera à força.

Para os adolescentes, que em maioria já perderam lições valiosas em sala de aula, o bloqueio global está privando uma geração de oportunidades sociais e trazendo sérios problemas para sua saúde mental. Um estudo recente da plataforma social Yubo descobriu que 62% dos adolescentes brasileiros se sentiram “ansiosos” e 57% se sentiram “solitários” durante a quarentena, enquanto o Brasil foi classificado pela OMS como o país mais ansioso do mundo e o suicídio foi considerado uma das principais causas de morte entre adolescentes entre 15 e 19 globalmente no ano passado.

Yubo está focado em fornecer um ambiente online seguro onde os jovens têm a liberdade de interagir e socializar entre sua própria faixa etária e tem sido bem recebido no Brasil, onde registrou um crescimento de 1300% desde que o país iniciou a quarentena, há cinco meses. Grande parte desse sucesso está no fato de a plataforma estar quebrando o molde das redes sociais tradicionais.

Projetadas especificamente para jovens, as salas de transmissão ao vivo do Yubo são livres das métricas de engajamento prejudiciais à saúde e baseadas no desempenho dos usuários. Sem curtidas, sem seguidores, sem retweet. Apenas conversas fluidas e um senso de comunidade inspirado por interações offline. De acordo com a pesquisa Yubo, cerca de 59% dos usuários brasileiros dizem que escolheram o aplicativo porque as interações parecem mais genuínas em comparação com outras redes sociais, enquanto um em cada três diz que a falta de pressão para ter engajamento os atraiu.

“Acreditamos ser um dos aplicativos de crescimento mais rápido entre os jovens porque oferecemos uma maneira inteiramente nova para eles fazerem conexões significativas online”, disse Sacha Lazimi, cofundador e CEO do aplicativo com sede na França. “Isso foi particularmente importante devido à tensão que os jovens estão sentindo durante a quarentena. Nossa missão era criar um espaço onde os jovens possam apenas serem eles mesmos e esperamos que Yubo possa inspirar socialmente e permitir que uma nova geração descubra o mundo e juntos. ”

Um relatório de 2018 da Common Sense descobriu que 61% dos adolescentes entre 13 e 17 anos preferem mensagens de texto, bate-papo com vídeo ou mídia social em vez de comunicação pessoal. No entanto, de acordo com dados citados pela Mayo Clinic, jovens de 12 a 16 anos que passam mais de três horas por dia usando as redes sociais têm maior probabilidade de sofrer de problemas de saúde mental. As ligações entre altos níveis de uso de mídia social, busca de feedback e sintomas de depressão ou ansiedade também estão bem relacionados. Como os adolescentes dependem mais das redes sociais durante o isolamento, parece que os jovens estão conscientemente procurando plataformas que cuidam de seu bem-estar psicológico.

“Tem havido uma grande interrupção nas rotinas diárias”, disse o Dr. Richard Graham, psiquiatra consultor, diretor clínico da Good Thinking e membro do conselho de segurança Yubo. “Muitas das âncoras que apoiam a saúde mental dos jovens, como escola, amigos e exercícios, foram removidas e isso criou uma grande incerteza e ansiedade.

“Nos últimos meses, os jovens parecem ter procurado interações significativas nas redes sociais, em vez de apenas rolagem passiva ou recompensas superficiais, como‘ curtidas ’. As transmissões ao vivo permitem que você seja você mesmo e compartilhe suas idéias com um pequeno grupo de amigos, em vez de postar imagens filtradas para milhares de pessoas. Eles são uma forma de comunicação menos pressionada e mais autêntica”, completa Graham.

Yubo realizou campanhas no aplicativo com uma série de instituições de caridade e organizações de saúde mental, como o NHS britânico e The Diana Award