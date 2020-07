Rede social bane Véio da Havan e outros bolsonaristas

A rede social Twitter bloqueou contas de alvos do inquérito que apura ataques contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre os que tiveram os perfis tirados do ar estão apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) como o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, a extremista Sara Winter e os blogueiros Allan Terça Livre e Bernardo Kuster.

Baixe o app do Yahoo Mail em menos de 1 min e receba todos os seus emails em 1 só lugar

A ordem é do ministro Alexandre de Moraes, alvo constante de ataques da base de apoiadores do presidente. Ao serem acessadas, as contas apresentam os dizeres: “conta retida” e que a conta” foi suspensa em resposta a determinação legal”.

“O Twitter agiu estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF)”, diz a rede.

Nesta sexta-feira (24), Roberto Jefferson, ex-deputado e presidente nacional do PTB, ameaçou ministros da Corte em diversas postagens.

“Oro todos os dias para que Deus quebre as mãos de Barroso, Fachin e Alexandre de Moraes. Deus me permita assistir sua derrota e execração aos olhos do povo brasileiro”, ameaçou o ex-parlamentar condenado por corrupção no esquema do Mensalão.

Em outra conta na rede social, o blogueiro Allan dos Santos, que comanda o portal bolsonarista “Terça Livre, chamou a decisão da Corte de “ridícula”.

A suspensão das contas repercutiu nas redes sociais entre os apoiadores de Bolsonaro, que intensificaram as críticas ao STF, visto como um dos grandes adversários do presidente.

No dia 27 de maio, o relator do inquérito contra as Fake News, Alexandre de Moraes, autorizou cumprimento de mandado de busca e apreensão nas residências de Roberto Jefferson e Luciano Hang, por serem alvos do processo.