Rede Savegnago doa 200 cestas de alimentos em Sumaré

Parceiro da Prefeitura e do Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, o Supermercado Savegnago doou essa semana ao município o valor de R$ 15 mil em cartões alimentação que serão revertidos em cestas de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidade cadastradas nos CRASs (Centros de Referência em Assistência Social).

Serão 150 cestas repassadas pela Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social, responsável pela avaliação social dessas famílias e o cadastro para o recebimento dos benefícios. No mês passado, o Savegnago entregou outras 50 cestas de alimentos, totalizando a doação de 200 unidades entre abril e maio.

“Agradecemos à presidente do Fundo Social, dona Mara Dalben, e ao prefeito de Sumaré, Luiz Dalben, pela parceria. Que essas cestas possam ajudar as famílias que mais precisam nesse momento tão delicado”, disseram os representantes do Savegnago, Ederson Luís Barbosa Martins (gerente) e Márcio Souza (gerente operacional).

A iniciativa faz parte da campanha “Unidos Somos Mais Fortes” dos Supermercados Savegnago que tem destinado cestas de alimentos aos fundos sociais de municípios que contam com unidades da rede.

“O Fundo Social de Solidariedade vem tentando de todas as formas ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade no município e, durante a pandemia, foi necessário ampliar esse atendimento. Para prestar o auxílio necessário, nós sempre contamos com o apoio da organização social e da iniciativa privada. Por meio da ‘Campanha Solidária do Bem’, já recebemos toneladas de alimentos e as doações não param de chegar. Agradecemos muito à Rede Savegnago pela parceria e, em nome das famílias beneficiadas por essas cestas, desejamos que Deus continue abençoando a todos”, agradeceu a presidente do Funssol Sumaré, Mara Dalben.

O Savegnago é um importante colaborador da causa social no município. Além da doação das cestas de alimentos, semanalmente, disponibiliza quilos de hortifruti para o Funssol fazer a distribuição para as entidades assistenciais – Casa Lar Batista, Casa de Acolhimento Resgatar, Associação Pestalozzi e Caluz (Caminho de Luz). As frutas, verduras e legumes são um complemento nutricional às refeições das pessoas atendidas por essas entidades.

“Toda nossa gratidão aos envolvidos nessa rede de solidariedade que tanto tem nos ajudado nesse momento de enfrentamento à pandemia a levar o auxílio necessário às famílias em situação de vulnerabilidade. Juntos somos mais fortes e venceremos essa batalha”, completou o prefeito Luiz Dalben.

Campanha Solidária do Bem

A Campanha Solidária do Bem, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade de Sumaré, recebe doações via sistema drive-thru, na sede do Funssol, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. O endereço é Rua Dom Barreto, 1.377, Centro de Sumaré.

Em cada região da cidade, os moradores também podem entregar os alimentos nas escolas municipais participantes da campanha, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h:

-Picerno: EM Neusa de Souza Campos;

-Matão: EM Alfredo Castro Donaire;

-Nova Veneza: EM Antonietta Cia Viel;

-Centro: EM Reino da Garotada;

-Bandeirantes: EM Parque Bandeirantes II;

-Maria Antônia: EM Maria Antônia.

E aqueles que vão receber a vacina contra a Covid-19 e puderem colaborar com a campanha, basta levar a doação até o posto de entrega nas salas de vacinação. Mas só devem se dirigir a esses locais as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários na campanha de imunização, evitando aglomerações.