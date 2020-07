Rede reabre mais dois hotéis a partir desta sexta

Com o sucesso da reabertura do Beach Hotel Juquehy, na praia de Juqueí, em São Sebastião (SP), no Litoral Norte, a Rede Beach Hotéis decidiu reabrir também um dos hotéis de Cambury, o Beach Hotel Cambury, e o de Maresias. Ambos começam a funcionar nesta sexta, dia 10 de julho, com pacotes de 7 e 15 dias. Todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades para evitar o contágio por coronavírus estão sendo rigorosamente seguidos.

Tanto em Maresias quanto em Camburi, os pacotes em julho variam a partir de R$ 3.900 para casal com sete dias de hospedagem, café da manhã incluído e uma arrumação do apartamento. Se o hóspede quiser, pode solicitar arrumação com pagamento à parte.

Para quem não conhece, o Beach Hotel Maresias conta com 114 apartamentos amplos de 20 a 45m² de área, divididos em cinco categorias diferentes. As acomodações oferecem todo o conforto que o hóspede precisa. Os apartamentos com são equipados com ar condicionado, cofre, ducha com aquecimento central e secador de cabelos, e a maioria tem vista para a praia. Apenas uma área gramada separa a areia do hotel.

Já o Beach Hotel Cambury possui 41 apartamentos divididos em nove categorias diferentes, incluindo as suítes mais procuradas da rede (Exclusive e Excellence) e apartamentos familiares. Todos os apartamentos oferecem ar condicionado, ventilador de teto, tv, cofre e ducha com aquecimento central. Recentemente 24 apartamentos passaram por um retrofit.

Fundada há 22 anos, a rede Beach Hotéis conta com cinco hotéis no Litoral Norte de São Paulo, todos pé na areia, e situados nas praias de Cambury, Juqueí, Jureia e Maresias. Além do Portal das Águas, em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo.

Para mais informações e reservas, (12) 3500 2143 (Beach Hotel Cambury), (12) 3042 1840 (Beach Hotel Maresias) ou direto no site da rede em www.beachhoteis.com.br