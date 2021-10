Rede Municipal abre inscrições para Jardim I e II

As inscrições para vagas em Jardim I e II nas escolas municipais em 2022, para crianças que estão fora da escola ou que estão matriculadas em escola particular neste ano, estão abertas a partir desta segunda-feira (4). Podem se inscrever crianças de 4 e 5 anos completos ou a completar até 31 de março de 2022.

Os interessados devem dirigir-se até a escola municipal mais próxima da residência, com cópias da certidão de nascimento, do comprovante de residência no nome do responsável (pai/mãe) e carteira de vacinação. O prazo de inscrição segue até 26 de outubro.

O aluno que já frequenta creche municipal ou escolas conveniadas com o Município em 2021 será direcionado automaticamente, não sendo necessário efetuar a inscrição.