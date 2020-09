Rede de lojas de conveniência Oxxo vai abrir 300 vagas

Chega a Campinas a rede lojas de conveniência e proximidade da marca Oxxo, do Grupo Nós, uma joint venture entre a Raízen, licenciada da marca Shell Combustíveis, e a Femsa comércio, multinacional líder no segmento de lojas de conveniência na América Latina e engarrafadora da Coca-Cola.

Campinas será a primeira cidade do País a abrigar, inicialmente, duas unidades da Oxxo: uma no Centro, onde era a Padaria Orly, e outra na avenida Orosimbo Maia. A previsão é que entrem em operação em outubro.

A expectativa é que Campinas tenha 39 lojas até março do ano que vem (2021) e 200 lojas num prazo de dez anos. Nesse total, além das lojas da Oxxo, também estão incluídas as de marca Select Shell.

Serão cerca de 250 a 300 empregos de imediato, com a abertura das 39 lojas, podendo chegar a 1.500 empregos diretos no prazo de 10 anos, sem incluir as vagas para a construção civil – com a reforma dos imóveis para abrigar as unidades e com a instalação das novas unidades.

“O setor de serviços é o que hoje mais oferece oportunidade de emprego, que essa marca traz para o Brasil através de Campinas. Eles vão reformar e gerar emprego também para a construção civil. E outra excelente notícia é que a padaria Orly vai ser a primeira loja”, disse o prefeito de Campinas, Jonas Donizette, durante transmissão ao vivo, realizada segunda-feira.

A diretora de Turismo, Alexandra Caprioli, explicou que o Grupo Nós fez um mapeamento no Brasil para implantar essas lojas e entendeu que Campinas era uma cidade que tinha o melhor potencial para iniciar essa ampliação. “O Grupo quer testar o mercado a partir de Campinas porque daqui pode ganhar escala e montar lojas em cidades maiores, como São Paulo, ou em cidades menores”, disse.

Nas lojas de proximidade da marca Oxxo, o consumidor encontrará itens de padaria, hortifruti, açougue, higiene, limpeza, entre outros. O objetivo é facilitar o dia a dia das pessoas com opções variadas e preços competitivos e perto das residências e locais de grande circulação.