Rede de churrascaria Grill Sul compra Riograndense

A rede de churrascarias Grill Sul é a responsável pela compra da tradicional Riograndense de Americana, churrascaria que manteve as portas abertas por 49 anos na Praia Azul.

Nesta segunda-feira, a Riograndense anunciou o fim de suas atividades através de suas redes sociais e a rede Grill Sul – que já possui unidades em Atibaia, Indaiatuba, Bragança Paulista e Jaú – anunciou a compra do espaço. Veja o anúncio da rede:

COMUNICADO OFICIAL

É com muita Alegria e Satisfação que anunciamos em breve a reabertura de um novo estabelecimento neste endereço.

Está chegando em Americana a rede de churrascaria que vêm conquistando o interior de São Paulo: GRILL SUL CHURRASCARIA.

Com unidades em ATIBAIA, INDAIATUBA, JAÚ e BRAGANÇA PAULISTA a rede vêm crescendo ao longo de 10 anos e conquistando os amantes de um bom e tradicional churrasco, com qualidade de carne Grill, farto buffet de saladas e acompanhamentos, conforto e segurança, além de atendimento e preço justo!

Em breve será inaugurada a nova unidade em Americana, e diante do cenário atual do país estamos trabalhando para recebê-los com maior segurança, muito carinho e respeito a todos os clientes de Americana e de toda Rede Grill Sul.