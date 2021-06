O Red Bull Bragantino não tomou conhecimento do campeão da América e da Copa do Brasil e despachou o Palmeiras com autoridade na noite desta quarta-feira.

Seguindo sua rotina de vencer gigantes, o Massa Bruta bateu o Verdão por 3 a 1 no Nabi Abi Chedid nesta quarta-feira. Ytalo marcou os três gols, Breno Lopes descontou para o clube da capital. Com o resultado, o Bragantino, que já havia derrotado Corinthians e Flamengo, chegou à liderança da competição. O Palmeiras tem 10 pontos.