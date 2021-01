Recuperada do Covid, médica cantora retoma lives

Mesmo preocupando-se em cumprir todos os protocolos de prevenção da Covid-19 nos hospitais onde atua em São Paulo e durante as lives musicais em que se apresentou como cantora ítalo-brasileira todos os sábados de 2020 em seu canal no YouTube, Rosa Avilla não conseguiu escapar de ser contaminada. Frente a isso, e com os sintomas tratados, a artista dá início a sua segunda temporada, levando além da boa música, informação útil para sua audiência. O primeiro convidado do novo quadro de entrevistas será o Prof Dr Luis Fernando Aranha Camargo, professor adjunto de infectologia da UNIFESP, que abordará o assunto vacinas.

Assim como as músicas, a artista promete levar os bate-papos de forma leve e descontraídos. Os encontros ocorrem aos sábados, a partir das 21h, no canal Rosa Avilla. O maestro David Pasqua, com quem Rosa Avilla realiza suas apresentações, também estará presente neste sábado (16).

Rosa Avilla encerrou o ano com o lançamento do seu primeiro EP ítalo-brasileiro, “Ti Seguirò”. O trabalho disponível em todas as plataformas digitais e conta com seis faixas românticas, duas das quais gravadas com orquestra de câmara.

Dentre as principais músicas, estão no lançamento a canção italiana “L’addio che non ti ho dato”, de David Pasqua e Sandra Lya, que com um clipe deram início à sua carreira como cantora profissional em fevereiro de 2020, com a temporada denominada “Em nome da Rosa”. “Ti seguirò in capo al mondo”, dos mesmos autores, lançada em seguida, retoma a história de amor contada na primeira música. E a canção “Tua”, de David Pasqua e Eneas Couto Júnior, com versão para o italiano pela própria cantora, também disponibilizada nas plataformas juntamente com seu videoclipe.