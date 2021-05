Recuperação de estrada ganha drenagem em Nova Odessa

O trabalho de manutenção e recuperação do pavimento dos aproximadamente três quilômetros da Estrada Municipal Eduardo Karklis, iniciado em 26 de abril pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento Urbano da Prefeitura de Nova Odessa, inclui a instalação de seis bocas de lobo para melhorar a drenagem da água de chuva.

A estrada em obras liga a Rodovia Rodolfo Kivitz à Avenida Brasil, na altura do Recanto da Fazenda, trecho que dá acesso a algumas empresas da cidade, além de bairros de chácaras e condomínios e às represas do Sistema Recanto, principal manancial de abastecimento de água da cidade.

De acordo com o assessor da Secretaria de Obras, engenheiro Luan Vitorelli, a previsão de conclusão dos serviços é de 15 dias. Ele explicou que, até agora, a captação da água de chuva nas imediações estava concentrava em um único ponto de galeria pluvial, o que favorecia sua dispersão no caminho até a Represa Recanto 3.

“Com as bocas de lobo, estaremos aumentando os pontos de drenagem e garantindo que a água chegue ao destino na totalidade, o que ajudará a manter o nível da represa nos patamares recomendáveis, especialmente nesta época do ano, que é de estiagem”, afirmou.

As obras na Estrada Municipal Eduardo Karklis foram uma determinação do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, e envolvem a remoção de restos de massa asfáltica existentes em algumas partes, o nivelamento da via, a compactação do solo e a manutenção de um trecho de galerias de águas pluviais.

Fazenda Velha

Paralelamente, prosseguem também as obras de recuperação e recapeamento do trecho de 2,2 mil metros de extensão da Estrada Municipal Rodolfo Kivitz, conhecida como “Estrada da Fazenda Velha”, situado entre a ponte sobre o Córrego Represa, em Nova Odessa, e o limite com os municípios vizinhos de Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A ordem de serviço para a obra foi dada recentemente pelo prefeito Leitinho. O contrato, que prevê três meses de obras, foi vencido através de licitação pela Construtora Simoso Ltda. A atual gestão investe R$ 899,9 mil neste recapeamento, em recursos próprios viabilizados através das ações de renegociações de contratos, redução da folha e outras medidas iniciados neste ano. O total a ser pavimentado é de 25.971,98 metros quadrados, e o contrato inclui a nova sinalização de solo pelo sistema tipo “hot spray”.

Passam pela “estrada da Fazenda Velha”, diariamente, mais de 2,5 mil veículos, principalmente caminhões. Durante todo o período de obra, os motoristas deverão seguir rigorosamente a sinalização provisória e redobrar a atenção ao trafegar pelo trecho, principalmente à noite.