Recuperação de erosão histórica e Nova Área de Lazer na rua Croácia

Após o trabalho de recuperação de erosão na Rua Croácia, no Jardim Europa, a Prefeitura segue com os serviços para implantação de uma Nova Área de Bem-Estar e Lazer no local. A área começa a ganhar forma, com novos equipamentos sendo instalados, como pista de caminhada, quadra de Vôlei de Areia, Academia ao Ar Livre, playground, iluminação e paisagismo.

Após mais de 20 anos de erosão, a Prefeitura executou recuperação da área, com aterramento, estabilização e finalização de talude – não havendo risco de desmoronamento –, construção de dreno de água pluvial e plantio de grama. O trânsito na via, que estava impedido por risco de desabamento, já foi liberado.