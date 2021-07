Reclamações de telecom caem em junho

O número de reclamações de usuários dos serviços de telecomunicações caiu 30,9% em junho de 2021 na comparação com junho do ano passado, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os dados agência mostram que em junho de 2020 foram registradas 263.379 reclamações, já em junho deste ano esse número caiu para 181.924, uma redução de 81.455 queixas.

A queda no mês segue uma tendência de redução nas reclamações de usuários de telecomunicações. Em maio, a queda foi de 28,4% e em abril o número de reclamações havia caído 24,4% em relação ao mesmo mês do ano passado.

“Nunca houve quedas de dois dígitos antes nas reclamações que chegam pelos canais da Anatel. Isso é resultado dos investimentos feitos pelas empresas, que se mantém acima de R$ 30 bilhões no ano”, afirmou o presidente executivo da Conexis, Marcos Ferrari. “É preciso enfatizar ainda os avanços nas medidas de autorregulação do setor, como a plataforma Não Me Perturbe, que permite bloquear ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações e de bancos”.

Esse cenário de redução nas reclamações ocorre mesmo com a manutenção de atividades como o teletrabalho e aulas online, que levam a um aumento no consumo de serviços de telecomunicações.

Todos os principais serviços de telecomunicações apresentaram redução nos últimos 12 meses. A maior queda ocorreu no serviço de TV por assinatura, cujo índice caiu 52,4%, de 26.717 para 12.711. No serviço de internet banda larga fixa as reclamações caíram 37,5% de 73.874 para 46.138, e na telefonia móvel as reclamações caíram 23,8% em junho em relação a junho do ano passado, passando de 122.004 para 92.943.

Mesmo durante a pandemia, as empresas de telecom vêm empenhado esforços para manter a conectividade com qualidade, servindo de base nos negócios e empresas para a transformação digital, minimizando o impacto negativo da crise na economia.