“Recitar” será online

O projeto “Recitar” apresenta novidades em 2021. A iniciativa promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, será online. As declamações do projeto serão exibidas nos canais da Secretaria de Cultura e Turismo, de 16 a 20 de novembro, sempre a partir das 19h30.

As inscrições para o “Recitar” poderão ser feitas entre os dias 20 e 30 de setembro. O objetivo é despertar e cultivar o interesse pelas obras poéticas da Língua Portuguesa e valorizar novos talentos literários barbarenses.

O concurso de declamação de poemas reunirá alunos da rede municipal, estadual e particular (ensinos Fundamental, Médio e Técnico | Infantil – destinada aos alunos dos 4º e 5º anos -, Juvenil – destinada aos alunos dos 6º ao 9º anos -, além da categoria Ensino Médio e Técnico) e também é extensivo aos grupos barbarenses de teatro que poderão participar em categoria própria ou como convidados.

Na edição de 2021, a Categoria de Autor Consagrado deverá ter apenas poemas de autores cujas obras literárias sejam de domínio público. O objetivo é fazer com que os participantes pesquisem as obras com notoriedade na Literatura de Língua Portuguesa nacional e internacional. Já na Categoria Autor Barbarense, o tema de 2021 será Consciência Negra e/ou Povos Indígenas. Ou seja, poderá ser composto único poema com essas duas abordagens ou com apenas uma delas.

Cada escola participante deve registar o processo de criação, capitando momentos como a escolhas dos poemas, composição do poema, ensaios, escolhas dos declamadores, definições técnicas, tais como: trilha sonora, figurino, caracterização, dia da gravação das declamações.

“Através do Recitar, estudantes barbarenses de escolas públicas e particulares do fundamental, do ensino médio e técnico, além de grupos de teatro estarão envolvidos com a declamação de poemas, num saudável exercício de pesquisa da Literatura em Língua Portuguesa, bem como à introdução à arte de interpretar. O Prefeito Rafael Piovezan sempre reforça a necessidade de investimento em políticas de desenvolvimento à educação e o Recitar é um projeto que caminha nesse sentido”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.