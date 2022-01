Recinto dos jacus no Parque Ecológico reformado

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana vem promovendo algumas reformas em recintos do Parque Ecológico. O primeiro a receber as adequações foi o recinto dos jacus, que tem uma área de 70 m².

A readequação envolveu a elevação do pé direito, pinturas das ferragens e do recinto, ambientação interna, além de algumas melhorias na área do entorno, como reforma dos bebedouros, troca do guarda-corpo e revitalização do paisagismo e dos jardins.

O recinto das ararajubas será o próximo a ser reformado. Com área de 80 m², passará pelas mesmas intervenções que foram realizadas no recinto dos jacus.