Receita vegana fácil: Muffin de amora com ovo plant based

As festas de fim de ano estão chegando. Que tal surpreender os convidados com uma sobremesa diferente e deliciosa? Especialistas da N.OVO, foodtech que produz alimentos à base de plantas, desenvolveram uma receita prática de Muffin de amora que não vai nenhum ingrediente de origem animal. Confira:

Ingredientes:

1 e ½ xícara de farinha de trigo;

¾ de xícara de açúcar demerara;

½ col. de chá de sal;

2 col. de chá de fermento em pó;

1/3 de xícara de óleo vegetal a sua escolha;

2 medidas de N.OVO receitas (pó + água);

1/3 de xícara de leite vegetal;

1 xícara de amoras (pode ser congelada);

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno a 180 graus;

Organize as forminhas de papel para muffins na assadeira;

Em uma tigela, junte os secos: farinha, açúcar, sal e a parte do pó do N.OVO. Misture bem;

Adicione o óleo, o leite vegetal e a parte de água do N.OVO; misture até formar uma massa homogênea;

Adicione o fermento e mexa delicadamente;

Inclua as amoras e misture;

Porcione a massa nas forminhas e leve-os para o forno em 200 graus por cerca de 15 minutos ou até que estejam assados.

Rendimento: 10 a 12 bolinhos.

Sobre a N.OVO

A N.OVO, startup que produz alimentos à base de plantas, é pioneira no Brasil ao produzir e oferecer um substituto para ovos em receitas e em preparações como omelete e ovos mexidos. A empresa nasceu com o intuito de mudar o jeito que as pessoas se alimentam e gerar menos impacto no planeta. Visando ser uma linha completa de alimentos 100% à base de vegetais, a foodtech se dedica à criação de produtos inovadores, inclusivos, sustentáveis e que mimetizam os alimentos de origem animal. Hoje já possui alternativas para ovos, maioneses e carne de frango e pretende lançar outras novidades durante 2022.