Receita Federal identifica 31,9 mil inconsistências

A Receita Federal identificou quase 32 mil inconsistências em declarações este ano. A partir do cruzamento de dados internos, foram identificados indícios de informações indevidas referentes a condição de optante pelo Simples Nacional na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Esses falsos dados resultam na falta de recolhimento de contribuição previdenciária por parte da empresa.

Em continuidade à operação Falso Simples – Malha Fiscal da Pessoa Jurídica, responsável por analisar dados e cruzamento de informações, sejam elas prestadas pela própria pessoa ou não, a Receita Federal começará o encaminhamento de notificações para 31.899 donos de negócios em todo o país. Essa ação visa a regularização espontânea das declarações indevidas até o dia 30 de setembro de 2021.

De acordo com João Esposito, economista e CEO da Express CTB – accountech de contabilidade “As pessoas que apresentaram divergências na condição de optante pelo Simples Nacional receberão o aviso de autorregularização por meio postal ou mensagem na Caixa Postal no e-CAC da Receita Federal”, que completa “a expectativa é que os contribuintes aproveitem este período de regularização, para evitar riscos fiscais e aplicações de multas que variam de 75% a 225% do valor da contribuição previdenciária, fora juros”.

