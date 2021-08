Receita de pão anti-inflamatório

A gente ama um pãozinho, não é? Seja para o café da manhã ou café da tarde traz aquele aconchego relacionado as nossas memórias emocionais. E quando pensamos em fazer uma dieta o ‘coitado’ do pão sempre é o vilão.

Que tal uma receita de pão deliciosa que é terapêutica? Além disso ela ajuda no controle de glicemia e insulina principalmente para quem tem diabetes, doenças inflamatórias e está procurando manter um peso saudável.

A função dessa sinergia de ingredientes da receita tem como propriedade:

Diminuição da produção de gordura.

Diminuição da inflamação.

Melhora as vontades de doces ou alimentos específicos.

Redução da glicemia e da insulina

Você pode potencializar o efeito anti-inflamatório desse pão usando um pesto de manjericão para acompanhar, um Hommus (pasta de grão de bico), Babaganoush (pasta de berinjela) ou ainda uns tomatinhos com um fio de azeite.

Ingredientes:

4 ovos grandes (220 gramas de ovos)

1 xícara de farinha de aveia em flocos

1/2 xícara de farinha de amêndoas

2 colheres de sopa de farinha de linhaça

6 colheres de sopa de água (medida padrão)

6 colheres de sopa de azeite extravirgem

1 pitada de sal

1 colher de chá́ de vinagre de maçã

10 g de fermento em pó́ (fermento de bolo)

Modo de preparo:

Unte e enfarinhe uma forma de bolo inglês. Pré́-aqueça o forno a 200 graus. Bata no liquidificador os ovos, a água, o azeite, o vinagre até́ ficar bem homogêneo, adicione as farinhas e o sal e bata novamente até́ ficar cremoso e liso. Adicione o fermento no liquidificador e misture delicadamente. Disponha a mistura na forma untada. Asse a 200 graus, por 30 minutos ou até́ dourar, na grade do meio do forno

Espere esfriar antes de cortar.

Babaganoush – Pasta de Beringela

Ingredientes:

3 berinjelas grandes

60 gramas de tahine (pasta de gergelim)

2 dentes de alho

sal a gosto

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo:

Em uma chapa, na boca do fogão, coloque as berinjelas e deixe até tostar de todos os lados, até murchar. Deixe esfriar. Abra a berinjela e com uma colher retire a polpa colocando em um bowl. Descarte as cascas. Esprema os dois dentes de alho e incorpore na polpa de berinjela junto com a tahine, o azeite e o sal. Mexer até formar uma pasta. Corrigir o sal.

Hommus

Ingredientes:

500 gramas de grão de bico

100 gramas de tahine

150 ml de água

suco de 1 limão taiti

150 ml de azeite de oliva extravirgem

sal a gosto

Modo de preparo:

Cubra com água e deixar o grão de bico de molho da noite para o dia. Cozinhe em uma panela com água e sal por aproximadamente 30 minutos ou até ficar bem macio. Passe em água fria para retire a casca. Coloque o grão de bico em um processador com os 150 ml de água e bata por 2 minutos. Em seguida coloque o azeite de oliva, a tahine, o suco de limão e bata até formar uma pasta. Se necessário vá colocando água aos poucos para deixar o creme liso. Observação: a consistência deve ser firme tipo purê.

Sobre Aline Quissak

Aline Quissak é nutricionista com especializações no Canada e Estados Unidos, pesquisadora científica em alimentos terapêuticos aplicados tanto na saúde quanto em doenças. É especialista em nutrição genética, pacientes críticos, oncologia, psicologia da nutrição e alimentação funcional.