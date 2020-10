Recebeu R$ 500 pra transportar maconha mas foi dedurado

Um homem foi detido por tráfico de drogas no final da tarde desta quarta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da Polícia Militar foi na Rodovia dos Bandeirantes, Km 136.

Foram apreendidos um tijolo de maconha pesando 0,800kg e R$61.750,00 em espécie. A equipe fazia patrulhamento e recebeu denúncia de que um veículo Fiat Palio seria utilizado no transporte de drogas. Abordado, seu condutor foi submetido á busca pessoal e nada de ilícito foi localizado, mas durante revista veicular, constataram que o painel do veículo estava solto. Foi solicitado apoio do BAEP Canil, que compareceu junto com o cão Iran, localizando a droga.

Indagado, o indivíduo alegou que receberia R$500,00 para levar o veículo até a cidade de São José do Rio Preto/SP. Diante dos fatos foi dada a voz de prisão e encaminhado ao Plantão Policial, onde permaneceu preso.