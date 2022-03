Recape vai a Ampelio, Carlos Botelho e toda a Rua Americana

Teve continuidade nesse final de semana prolongado de Carnaval mais uma etapa do Programa de Recape da Prefeitura de Nova Odessa. Entre quinta-feira e sábado (26/02), as equipes da empresa contratada atuaram na Avenida Ampelio Gazzetta, principal via de ligação entre Nova Odessa e as cidades vizinhas de Americana e Sumaré, no trecho defronte ao Residencial Mathilde Berzin (pista sul).

Na segunda-feira (28/02), foi contemplada toda a extensão da Rua Americana, no Jardim Eneides – uma antiga reivindicação dos moradores. O prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho, acompanhou o trabalho na segunda-feira.

“Hoje (segunda) é ponto facultativo mas o trabalho para deixar nossa cidade mais bonita, confortável e segura para todos não para. Acompanhei o serviço de manutenção em algumas praças e avenidas de Nova Odessa, e também o programa de recape na Rua Americana, no Eneides. Conversei com moradores e só ouvi elogios e agradecimentos. E não podemos deixar de agradecer também ao deputado federal Vanderlei Macris, que deixou o recurso dessa emenda que estamos utilizando no programa de recape”, agradeceu Leitinho.

Na terça-feira de Carnaval (1º/03), foi a vez do trecho da Avenida Dr Carlos Botelho (uma das principais ruas comerciais da cidade), localizado na altura do Jardim Santa Rosa. Nos próximos dias, a atual fase do recape vai ter prosseguimento em outras avenidas e ruas da cidade, muitas delas consideradas mais “críticas” devido ao trânsito de veículos pesados. Um novo trecho desta avenida é o próximo a ser beneficiado.

A gestão municipal planeja atender outras ruas do Eneides, possivelmente ainda neste ano, em uma próxima etapa do programa já em preparação, incluindo a Rua Sumaré e a Rua Santa Bárbara d’Oeste.

“Temos a promessa de duas verbas intermediadas por deputados, e estamos em fase de preparação para o início de uma nova licitação, cujo cronograma de serviços e vias atendidas foi definido pelo prefeito a partir de um levantamento feito pela Secretaria de Obras, que vai ser divulgado no momento oportuno”, explicou a secretária de Obras, Miriam Lara Netto.

NOVAS ETAPAS

No ano passado, foram totalmente recuperados 20,3 mil metros quadrados de asfalto na zona urbana da cidade, em vias dos jardins São Jorge, São Manoel, Santa Rosa, Dona Maria Roposeiro Azenha e Santa Luiza, além do Centro. A ação de recape compreendeu trechos das ruas Fioravante Martins, Heitor Cibin, João Bassora, Alberto Eichiman e Rio Branco e trechos das avenidas Ampelio Gazzetta e Dr Carlos Botelho, entre outros.

Para 2022, a Secretaria de Obras e Planejamento prevê o recape de mais 18,1 mil metros quadrados, totalizando 38,4 mil metros de asfalto novo. Todos os trechos recuperados ganham, na sequência, nova sinalização de solo, como pinturas de faixas e sinais de “pare”.

O serviço de recape conta com aplicação do CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente), a popular “massa asfáltica”. Ela é aplicada uniformemente na via por meio do equipamento vibro-acabadora e compactada com rolo pneumático. O acabamento é dado com rolo compactador com chapa metálica. Em todo o processo, é utilizada mão de obra especializada.

O trabalho continua por etapas, e por isso os motoristas devem se manter atentos à sinalização de obras em andamento e aos desvios e estreitamentos de faixas de rolagem sinalizados pela equipe do recape, com o apoio do Setor de Trânsito da Prefeitura.